Intelligenza Artificiale arriva LAM |  eseguirà i compiti in maniera autonoma

Microsoft ha annunciato lo sviluppo di un nuovo modello dichiamato Large Action Model (LAM), progettato per eseguire programmi Windows e completarein modo autonomo. Questo modello rappresenta un importante passo avanti, distinguendosi per la capacità di tradurre le richieste degli utenti in azioni reali, spingendosi oltre i confini dell’elaborazione testuale tradizionale.A differenza dei modelli linguistici convenzionali, come GPT-4, che si concentrano sulla creazione e comprensione dei testi, il LAM è stato specificamente addestrato per operare con i prodotti Microsoft Office e altre applicazioni Windows. Questo consente al modello di non limitarsi all’interazione testuale, ma di eseguire programmi, automatizzare le attività su piattaforme Microsoft, controllare i dispositivi integrati.