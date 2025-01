Fiamme Gialle, al via in Val di Fiemme le iniziative per i 100 anni del Gruppo Sciatori

Leggi su Ilfaroonline.it

In occasione dell’ultima tappa del Tour de Ski di sci di fondo, di scena in questo fine settimana sulle nevisi di Lago di Tesero e dell’Alpe Cermis, le “” hanno dato il via ad una speciale iniziativa filatelica itinerante voluta per celebrare il Centenario deldi Predazzo, che quest’anno festeggia il primo secolo di una lunga storia, nata nel lontano 1925 presso la Scuola Alpina della Guardia di Finanza. Grazie alla collaborazione di Poste Italiane, le “” organizzeranno, nel corso della stagione agonistica invernale presso alcune delle più iconiche sedi di tappa delle Coppe del Mondo di fondo, sci alpino, biathlon e short track, una serie di annulli filatelici su speciali cartoline celebrative disegnate “in house” dal personale del Centro Sportivo e personalizzate omaggiando sia i campioni gialloverdi delle citate specialità sportive sia le località che ospitano gli annulli.