Famiglia sterminata, si salva soltanto il cagnolino: la sua disperazione è il simbolo della tragedia

A 80 anni, il signor Bae aveva deciso di realizzare un sogno: il suo primo volo in aereo insieme a tutta la. Il 29 dicembre 2024, lui e le sue due figlie con le rispettive famiglie, per un totale di nove persone, sono saliti a bordo di un Boeing 737-800Jeju Air, partendo da Bangkok verso la Corea del Sud. Purtroppo, l’aereo è precipitato poco prima di atterrare, causando la morte di 179 dei 181 passeggeri e distruggendo ladi Bae.Ma nella triste vicenda dell’incidente aereo c’è anche una decima vittima, invisibile a tutti: il cane Pudding, rimasto nella cittadina di Yeongam-gun. Le immagini delbianco che vaga per le strade del piccolo centro thailandese hanno fatto il giro dei media locali.Secondo quanto riportato dal sito di informazione coreano Maeil, Pudding apparteneva a una delle nipoti del signor Bae.