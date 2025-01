Spazionapoli.it - Danilo-Napoli, ultimo vertice con la Juve: la data per chiudere il colpo

CalciomercatoUltimissime –previsto con lantus peril: spunta laper definire l’affare ufficialmente Per il calciomercatoultimissime arrivano dalla sponda bianconera. La trattativaè la priorità per gli azzurri in questi primi giorni di campagna acquisti. Antonio Conte ha chiesto un difensore e il brasiliano è il primo nome nella lista. Sfumati i vari Martinez Quarta e Luiz Felipe, con le difficoltà di affari come Kiwior e con la pista Ismajili raffred, il capitano dellantus è il profilo giusto.Escluso dai convocati per la triste spedizione a Riad per la Supercoppa europea, ora l’esperto difensore si ritrova quasi fuori rosa anche in campionato, in attesa di scoprire il proprio destino. Sta spingendo per ottenere una rescissione consensuale che gli permetta di liberarsi subito e di firmare con ilproprio nei prossimi giorni.