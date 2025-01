Ilfattoquotidiano.it - Da Hillary Clinton a Ralph Lauren: le medaglie “anti-Trump” assegnate da Biden. E Musk attacca il premio a Soros

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un riconoscimento da Joe, che il 20 gennaio lascerà la Casa Bianca, e che simbolicamente – scrive il New York Times – manda un messaggio chiaro di “sostegno al quell’establishment che il suo successore vuole distruggere”. A 16 giorni dalla fine del suo mandato, il presidente uscente ha insignito 19 persone delle onorificenze presidenziali con la Medal of Freedom, il più alto riconoscimento civile americano: tra i premiati ci sono, George, i defunti Robert Francis Kennedy e George W. Romney. Il, in particolare, è stato criticato su X da Elon, che lo ha definito “una parodia”. Per il fondatore di Tesla il filantropo “odia l’umanità e vuole erodere la struttura stessa della civiltà”.ha iniziato adreda maggio 2023, quando il fondo dell’investitore statunitense ha deciso di vendere la sua intera partecipazione in Tesla, per un valore di 16 milioni di dollari.