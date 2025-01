.com - Calcio Serie D / Castelfidardo espugna Senigallia nel derby, 2-0 sulla Vigor

Ospiti solidi, in gol con Nanapere e Braconi, locali brutti e ancora una volta pessimi nell’approccio: i tifosi di casa contestano, – 5 Gennaio 2025 – Un solidovince con merito ildi, 2-0 contro una pessimanella prima di ritorno.Successo legittimo che conferma i miglioramenti degli ospiti e i limiti di unainguardabile nel primo tempo, inevitabilmente contestata dai tifosi della curva (che con due striscioni ricordano l’amico Matteo e l’ex presidente Gino Riccardi, squadra col lutto al braccio) che chiedono un undici che lotta di più: locali ancora con tante assenze per infortunio ma non può essere un alibi e il ko segna il pessimo inizio di 2025 dei rossoblù, proprio nel match che vede il ritorno da avversari di Baldini e Gambini, due giocatori in estate mai troppo rimpianti da parte di alcuni tifosi social, ma che fino a questo momento non hanno trovato sostituti dal rendimento migliore in questa