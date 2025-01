Ilfattoquotidiano.it - Volkswagen, falla nei sistemi informatici Cariad. Visibili i dati di 800 mila auto elettriche

Un anonimo informatore, il Chaos Computer Club (CCC), la più grande associazione europea di hacker, e il settimanale Der Spiegel hanno “inchiodato”, la società del gruppoche si occupa dello sviluppo di software per i vari marchi, per unache ha resoper mesi irelativi a 800.000.Quelli di 460.00, in particolare le ID.3 e ID.4, erano talmente precisi da poter consentire la geolocalizzazione con un margine ridotto a una questione di centimetri. Il problema è nato da quello che la stessa società ha ammesso essere stato un “errore di configurazione” di un server cloud di Amazon.ha peraltro escluso che a parte i cronisti dello Spiegel e gli hacker “buoni” del CCC altri abbiano avuto accesso ai: non ci sarebbe stato alcun utilizzo fraudolento, insomma.