Oasport.it - Startlist slalom Kranjska Gora 2024: orari, programma, tv, streaming, pettorali delle italiane

Leggi su Oasport.it

Domenica 5 gennaio, a, in Slovenia, si chiuderà la tappa della Coppa del Mondo-2025 di sci alpino: inlospeciale femminile con la prima manche prevista alle 10.00 e la seconda run, con inversionemigliori 30, alle 13.00.Saranno in gara, tra le 62 atlete al via in rappresentanza di 19 Paesi, 6 azzurre, ovvero Martina Peterlini, con il pettorale numero 17, Marta Rossetti con il 30, Lara Della Mea con il 33, Vera Tschurtschenthaler con il 38, Lucrezia Lorenzi con il 42 e Giorgia Collomb con il 53.Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mesePer lospeciale femminile della Coppa del Mondo-2025 di sci alpino la diretta tv sarà affidata a Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD, mentre la direttasarà fruibile su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.