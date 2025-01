Ilrestodelcarlino.it - Spal-Haoudi, affare fatto ma serve recuperarlo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Hamzaha firmato un contratto di un anno e mezzo con lae lavora già a pieno regime agli ordini di mister Dossena, il tecnico che più lo ha valorizzato nel corso della sua carriera. Come previsto, ieri il centrocampista di origine marocchina nato a Lucca nel 2001 si è legato al club biancazzurro che lo inseguiva dalla scorsa estate. È arrivato a titolo definitivo dal Frosinone, dove dall’inizio della stagione non ha giocato nemmeno una volta, se non una gara del campionato Primavera. Diquindinon gioca un incontro vero da quasi otto mesi, precisamente dal 7 maggio quando la sua Pro Vercelli venne eliminata dalla Giana Erminio nel primo turno dei playoff della scorsa stagione, nella quale Hamza ha collezionato 22 gettoni con quattro gol e cinque assist. A questo punto quindi la domanda sorge spontanea: quanto tempo occorrerà per vederlo protagonista in biancazzurro? Stando a quanto filtra dalle parti di via Copparo, il ragazzo si sarebbe presentato in buone condizioni, oltre a essere animato da un grande entusiasmo per l’opportunità di giocare nellacon un allenatore e un direttore sportivo che lo hanno voluto fortemente.