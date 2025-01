Ilgiorno.it - “Sì ho ucciso io Mamadi Tunkara, ero geloso”: il 28enne fermato a Chiasso confessa di aver accoltellato a morte il vigilante

Bergamo, 4 gennaio 2025 – Alla fine, stroncato dalle ore di interrogatorio e dalle domande pressanti del magistrato e dei poliziotti della Questura di Bergamo, e dalle prove che lo inchiodavano alle sue responsabilità, lo ha ammesso: “Sì, hoio”. Per Sadate Djiram, il togolese di 28 anni senza fissa dimoraal confine italosvizzero didalla polizia elvetica, mentre tentava di scappare in Svizzera a bordo di un treno diretto a Lugano, non ci sono più vie di fuga. I testimoni oculari, le telecamere che lo riprendono mentre scappa da via Tiraboschi dopocon cinque fendenti l’addetto alla vigilanza del supermarket Carrefour, e ora la sua stessa ammissione. L’ammissione All’inizio il giovane si era avvalto della facoltà di non rispondere. Poi non ha retto.