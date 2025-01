Notizie.com - Scuole chiuse per le vacanze natalizie, niente influenza: la particolare statistica nel bollettino dell’Iss

L’Istituto Superiore di Sanità (Iss) ha fatto sapere che, dal 23 al 29 dicembre 2024, vi è stata una lieve, ma attesa, diminuzione dei casi diin Italia.Il calo della sindrome simil-le è “dovuta alla chiusura delleper le festività”. I casi stimati di sindrome simil-le, rapportati all’intera popolazione italiana, risultano essere circa 582.500. Il totale è di circa 5.186.300 casi a partire dall’inizio della sorveglianza.per le: lanel(CANVA FOTO) – Notizie.comLa circolazione dei virus in questo periodo dell’anno è stata dunque frenata dalla chiusura delle. In generale, hanno inciso anche le festività sui luoghi di lavoro. Natale e Capodanno trascorso in famiglia o con gli amici non hanno inciso sulle statistiche riguardanti i virus respiratori in Italia.