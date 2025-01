Lapresse.it - Roma, presidio in solidarietà della coppia gay aggredita a Capodanno: “Chi ama non ha paura”

“Com’è la rispostacittadinanza? Molto positiva. Per fortuna ci sono tante persone che ci stanno aiutando, che ci stanno vicino anche tramite un messaggio, venendo qui, condividendo la notizia. Ci sentiamo tanto appoggiati e amati, grazie a tutti”. Così Stephano e Matteo, ladi ragazzi vittime di una brutale aggressione omofoba ala notte di. I due hanno deciso di presentarsi alorganizzato in loroa piazza Malatesta, nella Capitale, a cui hanno preso parte oltre un migliaio di persone da tutta Italia. Numerosissime le sigle presenti in piazza, tanto dalla società civile che dalla politica, con bandiere del PD, AVS, M5S e Rifondazione Comunista. Stephano e Matteo hanno voluto sottolineare come sia importante continuare a “combattere per i nostri diritti, perché l’amore è un diritto.