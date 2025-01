Lanazione.it - Rlc Sistemi Prato fuori dalla finale di Coppa

Niente da fare per la Rlc. Le pratesi, pur disputando una buona gara, sono state eliminate nella sfida di semidelle Final Four diToscana da Le Mura Spring Lucca, che nel match si è imposta per 58-48. Partono forte le lucchesi con Morettinilunetta, Valentino e ancora Morettini dal centro area per il 6-0 dopo tre minuti. Chiti in transizione su assist di Michelotti fa chiamare il time out a coach Pilli. Franchini ne mette due, ma il quarto è di Lucca, che con Cherkaska su assist di Morettini raggiunge un buon vantaggio, prima che ancora Franchini e Mandroni tengano a galla le pratesi al primo intervallo (14-8). Nel secondo quarto, il ritmo langue. I primi due punti sono di Peri su tiri liberi al terzo minuto, poi due punti di Caredio al quinto. Arriva la tripla di Cherkaska al settimo e si va al riposo lungo sul 22-16 in favore de Le Mura Spring, con la Rlcancora in gara, ma mai decisa nel tentare l’aggancio alle avversarie.