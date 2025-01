Quotidiano.net - Rivolta a Seul, bloccata la polizia . Fallisce l’arresto del presidente

Leggi su Quotidiano.net

Gli investigatori sudcoreani non sono riusciti a eseguire il mandato di arresto nei confronti delYoon Suk Yeol, dopo ore di stallo durante le quali le autorità hanno tentato di fermare il leader per la sua dichiarazione di legge marziale. A fermare lasono state le guardie del corpo di Yoon assieme a una folla inferocita. Yoon, sotto impeachment, rischia la pena di morte e in caso di arresto sarebbe il primosudocreano in manette. Il Corruption investigation office (Cio) ha riferito che i suoi agenti si sono avvicinati fino a 200 metri metri dalla residenza di Yoon, ma sono stati bloccati da una "barriera umana" di 200 soldati e guardie del corpo della sicurezza presidenziale. Nelle prime ore del mattino 80 agenti e investigatori erano entrati nel complesso presidenziale aper prendere in custodia Yoon e interrogarlo, aggravando una crisi che dura da settimane.