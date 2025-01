Sport.quotidiano.net - "Mi ispiro a Tamberi». Sioli, salto senza limiti: "Questo record è la base per guardare più in alto»

È stato eletto stella nascente Fidal tra gli uomini: Matteonon poteva chiedere di meglio a un 2024 concluso con uninda 2.25, fatto a Parma il 21 dicembre e che gli è valso la migliore prestazione di sempre al coperto per un under 20 italiano. Milanese, tesserato con l’Euroatletica 2002, è tra i beneficiari delle borse di studio del “progetto talento“ ed è iscitto a Scienze della Ristorazione all’Università Statale. Il sogno "banale, lo so", ammette, sono le Olimpiadi, ma non si sbilancia più di tanto in virtù di una sana scaramanzia. Finisce l’anno con un. "Sì, abbiamo concluso la stagione, ora ci prepariamo a quella indoor che partirà da Ancona (il 6 gennaio, ndr)". Si aspettava di fare 2.25? "Più o meno sì: mi sono preparato abbastanza per arrivare pronto a questa gara.