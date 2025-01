Sport.quotidiano.net - L’Atalanta volta pagina. Ora riposo fino a lunedì . Servono tante energie per un gennaio di fuoco

di Fabrizio CarcanoBERGAMO E oraha una settimana dida sfruttare al meglio per undecisivo nella corsa scudetto e nella corsa Champions. La sconfitta nella semifinale contro l’Inter, schierando una formazione iniziale ampiamente rimaneggiata, ha un indubbio risvolto positivo per i nerazzurri nella corsa per il tricolore. La squadra di Gasperini è già rientrata a Bergamo e avrà tre giorni di libertàall’Epifania: ripresa del lavoro previstapomeriggio per preparare la trasferta di sabato 11 a Udine, per la prima giornata di ritorno. Un’intera settimana di lavoro senza turni infrasettimanali, mai capitato da agosto. Genaio sarà un mese cruciale questo per la Dea. Attesa prima dalla sempre complicata trasferta a Udine, poi da due scontri diretti consecutivi al Gewiss Stadium contro la Juventus martedì 14, nel recupero dell’ultimo turno di andata slittato per la Supercoppa, e quattro giorni dopo contro l’attuale altra capolista Napoli, in quello che potrebbe essere un vero e proprio spareggio per il primo posto.