L’appello di una mamma | Quella pedana si è rotta io e il mio figlio disabile murati in casa da aprile Un inferno per sei scalini

La voce è ferma, composta, ma fa inevitabilmente trapelare tutto il coraggio e la forza di una madre impiegati in mesi di sforzi e anni di lotte. "Il mio è un grido di aiuto perché non so davvero più a chi appellarmi. Io e miosiamovivi inda. Le istituzioni, gli enti sanitari preposti ci hanno abbandonato". Lo dice Rita Lisandrelli, 77enne di Osimo, residente in una palazzina di via Alcide De Gasperi. Con lei vive ilportatore di handicap dalla nascita, Michele Frezzotti, 52 anni. Per loro esattamente dascorso il mondo è come se si fosse fermato. E’ stato in quel periodo infatti che il servoscala che serviva al trasporto della carrozzina di Frezzotti si è rotto. "Era arrugginito, usurato dal tempo", specifica la donna. In pratica grazie ad esso il 52enne riusciva a uscire die a superare quei sei gradini che permettono di uscire dal suo condominio e da lì salire nel pulmino che lo porta da anni ormai al centro diurno Fontemagna.