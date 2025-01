Iltempo.it - Juventus-Milan stravince ma Cenerentola "strega". Bene Setta con le sue "donne al bivio"

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di venerdì 3 gennaio 2025 vedono in prima serata su Canale5 il match, seconda semifinale di Supercoppa Italiana, conquistare una media di 6.641.000 telespettatori, pari a uno share del 31.4%, prevalendo nettamente in prime time. Su Rai1 il filmdi Kenneth Branagh, con Cate Blanchett, ha registrato una media di 4.033.000 telespettatori pari al 21.8%, cavandosela piuttostoper non essere una prima visione. Su Rai2 Storie dialcon Monicaè salita sul podio dei più visti con una media di 965.000 telespettatori e sfiorando il 7% di share. Su Rai3 il film Tremila anni di attesa con Tilda Swinton e Idris Elba è stato visto da una media di 873.000 telespettatori con il share 4.6% di share. Su Rete4 il film Beast, sempre con Idris Elba, ha registrato un netto di 686.