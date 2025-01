Ilgiorno.it - Il Circolo sardo festeggia con la Befana

In questo inizio anno si conferma una delle realtà culturali più prolifiche ilSardegna Monza e Brianza. Il programma di gennaio parte già con l’Epifania: alle 10.30, al Centro Cantalupo di viale Sicilia 68, arriverà lacarica di dolciumi da donare ai bambini, a cui seguirà un buffet con tante delizie sarde e un brindisi con spumante per il nuovo anno. L’evento si incrocerà con la 32ª edizione della “benefica del motociclista“, organizzata dal Moto Club Monza “Oscar Clemencigh“, con cui i motociclisti porteranno tanti doni ai bimbi meno fortunati. Il 7 gennaio sarà inaugurata al Centro civico Liberthub la mostra “Omaggio alle donne“ contro la violenza di genere, che resterà aperta fino al 31 gennaio. L’inaugurazione avverrà alle 16 alla presenza di istituzioni comunali, del docente dell’Università Cattolica di Milano Gianraimondo Farina, di Mariano Pelliccia, ex maresciallo della guardia di finanza di Monza, di Salvatore Carta, presidente delSardegna di Monza e Brianza, e di Ofelia Usai, poetessa di origine sarda residente a Monza, autrice del libro “Frammenti.