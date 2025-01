Ilrestodelcarlino.it - Cremona sulle montagne russe. Rbr, occhio a un attacco di fuoco

Viaggia, la stagione della JuVi. Benissimo all’inizio, con tre vinte consecutive in avvio di stagione. In maniera disastrosa nella parte centrale, con un successo a fronte di sette ko. In ripresa delle ultime settimane, con tre vinte e quattro perse. Squadra altalenante ma con valori precisi, quella allenata da Luca Bechi. Un gruppo affrontato anche in preseason dai biancorossi e in quella occasione, a Modena, a spuntarla fu proprio la JuVi per un 79-71 lontanissimo parente di quel che poi è accaduto in campionato. A 40’ dal termine del girone d’andata, infatti, RivieraBanca è prima con 28 punti, mentreè al 13° posto a quota 14 in affollata compagnia. In casa Rbr continua a essere monitorata la situazione riguardante l’infermeria. Anumba e Marini, entrambi alle prese con guai alla caviglia dopo il match con Rieti, dovrebbero giocare.