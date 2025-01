Sport.quotidiano.net - Calcio Dilettanti/Le trattative. Terre, c’è anche la firma di Hasanaj. Timperio il colpo de La Pieve

Leggi su Sport.quotidiano.net

È ancora il mercato a tenere banco alla vigilia del ritorno in campo domani dei. Ieri Cittadella edi Castelli, come anticipato su queste colonne, hanno ufficializzato i colpi in difesa di Boccaccini e Dembacaj. Lo stessoin mediana ha inseritoArberclasse 1998 reduce dalla prima parte di stagione alla Sammaurese, dove ha giocato 5 gare. Nato in Albania, in carriera ha disputato 46 gare in D con una rete fra i romagnoli, Progresso (con cui l’anno sorso ha conquistato la salvezza contribuendo con 27 gare e un gol), Corticella e Mezzolara vestendole maglie di Castelfranco (4 stagioni in Eccellenza) e Alfonsine. Lo stesso Castelfranco saluta il difensore 2003 Alessandro Tumminelli, passato allo Zola. In Promozionede Lache in mediana annuncia Nicola(2003) reduce dalla prima parte di stagione allo Sporting Scandiano dopo 4 campionati col Castelfranco.