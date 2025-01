Arteta si lamenta della decisione del rigore mentre l’Arsenal è trattenuto dal Brighton

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-04 23:04:00 Giorni caldissimi in redazione!Mikelsi è detto “deluso” dalladi assegnare unnel secondo tempo alè stato costretto a pareggiare 1-1 all’Amex Stadium sabato sera.La squadra dimirava a colmare il divario con la capolistaPremier League Liverpool, che domenica giocherà contro il Manchester United, ma non è riuscita a conquistare tutti e tre i punti sulla costa meridionale nonostante fosse in vantaggio nel primo tempo grazie all’adolescente Ethan Nwaneri.I Gunners si ritrovano in vantaggio dopo l’intervallo grazie alla vivace rimonta dei padroni di casa. La squadra di Fabian Hurzeler è stata premiata per i suoi sforzi quando ha ricevuto undopo che William Saliba aveva tentato di respingere la palla di testa ma invece ha preso la testa dell’attaccante Joao Pedro.