Umbria arriva la Befana | si calerà dall’alto grazie ai Vigili del fuoco

Perugia, 3 gennaio 2025 - Come da tradizione, Perugia, come molte altre città umbre, sarà animata da numerose iniziative in occasione dell'Epifania. Il programma della "in Centro" include le due manifestazioni della Motoe delladel vigile, promosse rispettivamente da Uisp e Camep, e la discesa delladal campanile della cattedrale a cura del comando deidel, in collaborazione con Comune di Perugia, associazione Gianluca Pennetti Pennella e associazione nazionale del Corpodel, seguita dalla distribuzione gratuita delle calze in piazza Matteotti. Nel pomeriggio tornano anche altri due appuntamenti tradizionali: lasui pattini al PalaBarton Energy e il Concerto d'Epifania della Filarmonica di Pretola, quest'anno ospitato nella basilica di San Pietro.