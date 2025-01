Sport.quotidiano.net - Tris di grattacapi per la Rinascita. A parte Anumba, Marini e Johnson

Inizio d’anno complicato per RivieraBanca, che nell’avvicinamento alla partita di domenica a Cremona deve fare i conti con un’infermeria affollata e con la necessità di riprendere al più presto la strada maestra della vittoria. Il 2024 ha lasciato in eredità tre distinte situazioni che lo staff biancorosso sta monitorando costantemente e con grande attenzione. Si tratta dello stato fisico di. Dunque, tolto l’asse play-centro Robinson-Camara, il resto del quintetto. Va da sé che l’importanza di recuperarne il più possibile diventa stringente. Un po’ per finire il girone d’andata con una bella inversione di tendenza e un po’, materialmente, per chiudere le prime 19 partite al primo posto della classifica. Un traguardo volante, una tappa intermedia ma anche un riconoscimento del tanto di buono che è stato fatto fin qui.