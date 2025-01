Sport.quotidiano.net - Spal, col Perugia rientrano Awua e Bidaoui. Dossena valuta se tornare subito al 4-3-3

Chevedremo alla ripresa del campionato contro il? Dopo la gara di Ascoli, misterha manifestato pubblicamente l’intenzione dial 4-3-3. Il problema è che al momento il tecnico non ha i giocatori necessari per sviluppare il proprio progetto tattico, proprio come nel girone di andata. Se non adottando soluzioni di emergenza, sperando che gli atleti al rientro dai vari infortuni non impieghino troppo tempo per ritrovare il ritmo partita. In base all’eventuale utilizzo die soprattutto di– le uniche pedine finalmente recuperate – infatti lo staff tecnico deciderà se passareal 4-3-3 oppure confermare il 3-5-2 rinviando il cambio di assetto di almeno una settimana.non gioca da due mesi ed è difficile che possa giocare dal primo minuto. Qualche possibilità in più ce l’ha, entrato negli ultimi minuti ad Ascoli dopo aver recuperato dall’infortunio.