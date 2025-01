Ilrestodelcarlino.it - “Sconti, c’è chi gioca d’anticipo”

Ferrara, 3 gennaio 2025 – C’è da un po’ di giorni quel cartello in vetrina. Via Garibaldi, una delle strade dello shopping che si irradia dal centro storico. Si legge su fondo rosso, ‘Pre-saldi,del 20%’. “Abbiamo cominciato già il 28 dicembre con le nostre offerte, dobbiamo cercare di recuperare il calo che c’è stato nel settore del commercio nei primi 20 giorni di dicembre. Non c’era gente in giro, uno scenario che non si era verificato mai, mai come quest’anno. Adesso le cose vanno meglio”, Clarissa Righi, 24 anni, in tasca un diploma all’Ipsia nel settore moda, è la titolare del negozio. Pure la madre Giusi Indelicato, le vetrine poco lontano sempre in via Garibaldi, ha seguito il suo esempio. Anche lei ha cominciato con gliormai da una settimana. “E’ stata quella che definirei una scelta obbligata per rispondere al periodo nero di dicembre e alla fine ha funzionato.