Laspunta.it - Scomparso Massimo Raffi. Le ricerche estese in tutta Italia.

Leggi su Laspunta.it

Sono ore di trepidante angoscia per la scomparsa da oltre le 24 ore della guardia giurata. Molto conosciuto nel suo ambiente di lavoro in quanto da sempre impegnato nella tutela dei diritti dei colleghi come rappresentante sindacale di una Associazione di categoria. La compagna del vigilantes ha sporto denuncia di scomparsa presso la locale stazione dei carabinieri di Montelibretti e sono in corso lea cui stanno partecipando le guardie giurate di Roma e provincia ma anche a livello nazionale. È stata diramata la nota di scomparsa anche dall’Associazione Penelope che si occupa di persone scomparse. Tutte le forze dell’ordine sono state interessate alla notizia di ricerca.ha 42 anni è alto un metro e 68 ed ha una corporatura esile. Gli ultimi contatti con il suo telefono sono stati rilevati nella zona di Roma Torre Vecchia, dopodiché dalla serata del primo gennaio 2025 si sono perse le tracce, era a bordo della sua auto, una Audi A/4 di colore nero targata CP458HR.