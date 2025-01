Terzotemponapoli.com - S.S. Napoli Basket – Bertram Derthona Tortona, Valli: ”Dobbiamo imporre la nostra voglia di vincere”

Primo appuntamento in casa per la S.S.del 2025 che affronta domani sabato 4 gennaio, nell’anticipo della quattordicesima giornata del campionato di Serie A, la. L’incontro si disputerà alle ore 20:45 alla Fruit Village Arena. Match Sponsor della gara: Studio Delos Fisioterapia ed Ortomedical di Diego Silvestri, Partner Medici della società.La S.S.-come riporta il sito ufficiale della società – è alla ricerca della seconda vittoria in campionato dopo il successo ottenuto in casa prima di Natale contro Scafati e dopo la sfortunata prestazione contro Varese. La, sesta in classifica con 16 punti, in campionato nelle ultime cinque partite è stata sconfitta in una sola occasione, e domenica scorsa ha nettamente battuto in casa la capolista Trento.