Iltempo.it - "Respinga la politica Usa". Sala-Abedini, la richiesta dell'Iran all'Italia

Sul caso Mohammad, la Repubblica islamicaha chiesto che l'lastatunitense di presa di ostaggiiani» e rilasci il suo connazionale il prima possibile «impedendo agli Stati Uniti di danneggiare le relazioni bilaterali tra Teheran e Roma». «In merito alla continua detenzione del cittadinoiano Mohammadin, l'ambasciatricena Paola Amadei è stata convocata presso il ministero degli Affari Esteri»a Repubblica islamica, riporta l'agenzia di stampa ufficiale Irna, riferendo i contenuti del colloquio. Durante l'incontro, fa sapere Teheran, il direttore generale per l'Europa occidentale del ministero degli Esteri, Majid Nili Ahmadabadi, ha ribadito alla capo missionena che «l'arresto diè un atto illegale, che avviene sudel governo degli Usa e in linea con i comprovati obiettivi politici e ostili di questo Paese di tenere in ostaggio i cittadiniiani in ogni angolo del mondo imponendo l'attuazione extraterritorialee leggi interne di questo Paese».