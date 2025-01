Sport.quotidiano.net - Ravaglia Imola si riscopre al centro d’Europa

L’edizione numero 17 del torneo Chiccoè pronto alla palla a due. Una delle edizioni più internazionali di sempre, con cinque squadre straniere al via, partirà oggi con la prima giornata alla palestradi, teatro della manifestazione che proseguirà per quattro giorni fino alla giornata delle finali, lunedì. In gara dodici formazioni da tutta Europa, con sette squadre italiane e cinque provenienti dall’estero (Slovenia, Germania, Repubblica Ceca, Serbia e Ungheria) con le loro formazioni under 14, pronte a sfidarsi nel ricordo di Enrico, detto Chicco, cestista imolese scomparso nel dicembre del 1999. Un torneo che dalla prima edizione, nel 2008, ha visto passare atanti giovani talenti della pallacanestro alle prime armi, che gli appassionati potranno ammirare nelle fotografie delle passate edizioni che quest’anno tappezzeranno i muri della palestra