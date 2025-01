Ilgiorno.it - Odio all’ombra della Madonnina, bandiere straniere e cori contro l’Italia e la polizia: rischio banlieue a Milano

e la. Dito medio a favor di telecamera dello smartphone mentre sullo sfondo c’è una piramide umana sopra i gradonistatua dedicata a Vittorio Emanuele II, al centro di piazza Duomo. Tra le teste sventolano, tra cui quelleTunisia,Palestina e di squadre di calcio di Casablanca, Wydad AC e Raja Club. Immagini immortalate la notte di Capodanno, diventate poi video virali sui social. Chi urla gli insulti? Sono in corso le attività per identificare i giovani che in quel momento, mentre 25mila persone festeggiavano il nuovo anno nel cuorecittà, hanno rivolto le frasi offensive e ingiuriose, come se non bastasse tenendo comportamenti aggressivi nei confronti del personale delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco.