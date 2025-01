Spazionapoli.it - Napoli, doppia opzione per Raspadori: l’annuncio

Leggi su Spazionapoli.it

Ultimissimeperriguardo al suo futuro con la maglia del, c’èin diretta che lascia a bocca aperta.Il calciomercato promette di regalare sorprese, specialmente in casa. Gli azzurri sono infatti alle prese con diverse situazioni di mercato, legate ad alcuni calciatori che richiedono un maggior minutaggio.L’assenza di coppe e l’uscita dalla Coppa Italia, non permette a Conte di ruotare i suoi uomini e ciò comporta una serie di problematiche:è una di queste, con il calciatore che vuole giocatore di più e lo ha dimostrato anche contro il Venezia.Tanti giocatori sono sul punto di andare via per il poco spazio ottenuto efa gola a diversi club di A. Il futuro dell’attaccante non è ancora del tutto scritto e ci sono due diverse opzioni.