Meno soldi alla sanità più spese militari | il frutto marcio degli anni pandemici

di Sara Gandini e Paolo BartoliniDurante la pandemia e la sua gestione controversa, abbiamo conosciuto un crollo qualitativo dell’argomentazione razionale al servizio di decisioni politiche che avevano basi scientifiche fragili.La sensazione è stata quella di una società guidata dal pilota automaticointeressi di pochi. Delle classi dirigenti fedeli ai diktat neoliberali hanno pensato di fronteggiare il virus, e le problematiche dovutefragilità strutturale del nostro servizio sanitario, a cui sono stati tagliati miliardi di euro per circa due lustri, scegliendo una postura repressiva e strizzando l’occhio agli azionistiagenti economici privati che, di lì a poco, avrebbero fatto una montagna di(nel campo farmaceutico e in quello delle piattaforme digitali).L’emergenza non ha scalfito minimamente la logica di fondo su cui si regge il capitalismo contemporaneo: comprimere la spesa per il pubblico, incentivare le privatizzazioni, ridurre al minimo la prevenzione e le cure diffuse sui territori, puntare quasi esclusivamente su farmaci hi-tech protetti da brevetti esclusivi.