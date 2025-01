Ilgiorno.it - Mantova, ha il braccialetto elettronico ma si avvicina all’ex moglie: arrestato

Viadana (), 3 gennaio 2025 – Lo scorso aprile i carabinieri di Viadana avevano eseguito la misura cautelare del divieto dimento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa con l’applicazione del. Il destinatario di tale misura, un macedone di 38 anni residente a Viadana, in base alle risultanze investigative avrebbe posto in essere dei maltrattamenti nei confronti della34enne, anch’essa macedone. Nella giornata odierna, a seguito dell’allarme giunto presso la centrale operativa dei carabinieri di, veniva prontamente inviata una pattuglia per verificare l’eventuale presenza o vicinanza del soggetto alla. La telefonata al 112 L’equipaggio del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Viadana constatava la presenza del macedone nei pressi del luogo di lavoro dell’ex, violando di fatto le prescrizioni imposte dal cosiddetto “codice rosso”.