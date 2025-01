Gamberorosso.it - Lo storico ristorante ai piedi del Vesuvio che prepara grandi piatti locali

Leggi su Gamberorosso.it

A Sant’Anastasia, alle falde del Monte Somma, l’antico versante settentrionale del, c’è un, dal nome curioso, che racconta storie di famiglia, tradizioni culinarie e un legame indissolubile con la cultura vesuviana. 'E Curti, l’insegna, deriva dall’aggettivo napoletano usato per indicare persone di bassa statura e omaggia affettuosamente i fondatori, i fratelli Ceriello.Dalle luci del circo alla quiete delLuigi e Antonio, fratelli originari di Sant’Anastasia, nella prima metà del ‘900 trascorrono anni a girare l’Italia come presentatori di spettacoli circensi. Questo mestiere li espone a un mosaico di tradizioni culturali e gastronomiche che decidono di riportare nel loro paese natale. Nel 1952, tornati all’ombra del, i fratelli rilevano un’osteria già avviata nel 1924 dallo zio, un ex monaco che aveva preferito i piaceri terreni alla vita monastica.