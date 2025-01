Oasport.it - LIVE Tournée 4 Trampolini, Qualificazioni Innsbruck 2025 in DIRETTA: inizia la competizione

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.37 Il giapponese Naito si posiziona alle spalle di Landerer. Adesso tocca ad Alex Insam.13.36 Quinto il turco Bedir, alle spalle anche di Cecon con un totale di 78.4 punti.13.35 Ultima posizione per il coreano Choi con una prestazione da 54.5 punti.13.34 L’americano Urlaub si piazza in seconda posizione a quota 101.3 punti.13.33 Salto debole per Cecon. Il classe 2001 è ultimo con una misura di 106.5 metri e un punteggio di 80.0 punti. La qualificazione difficilmente arriverà.13.33 Il ben più esperto Aigner balza in testa con un salto da 118.0 punti complessivi. Ora è il momento del primo azzurro, Francesco Cecon.13.32 Migliore la prestazione di Schuster: 114 metri e un punteggio di 95.8.13.31 113 metri la misura per Landerer. Il padrone di casa totalizza 91.