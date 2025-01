Oasport.it - LIVE Musetti-Munar 6-2 2-3, ATP Hong Kong 2025 in DIRETTA: lo spagnolo prova a reagire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Servizio e attacco molto preciso e incisivo con il dritto.15-30 Doppio fallo da parte del carrarino, il terzo.15-15 Affossa il dritto.0-15 Largo il rovescio da parte diche strappa.3-2. Esce da una situazione difficile il n.62 del mondo con un’ottima copertura della rete.A-40 Serve ancora in maniera impeccabile.40-40 Ottima prima perche poi chiude con il secondo smash.30-40 COS’HA FATTO! Passante in corsa eccezionale con il dritto da terra! Palla break.30-30 Troppa fretta dalla parte del dritto per.30-15 Ottima prima esterna da parte dello.15-15 Sul nastro la risposta di.0-15 Sparacchia via il dritto.2-2. Ottima la prima al centro diche tiene la battuta.