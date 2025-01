Ilveggente.it - Lione-Montpellier, Ligue 1: streaming, formazioni, pronostico

Leggi su Ilveggente.it

è una partita valida per la sedicesima giornata di1 e si gioca sabato alle 21:00: statistiche, diretta tv, probabili.Con quattro vittorie nelle ultime cinque partite, con annesso anche passaggio del turno nella Coppa di Francia, ilha rimesso le cose a posto e adesso punta a qualcosa di importante per la seconda parte di stagione. L’obiettivo minimo, per una delle squadre più blasonate del massimo campionato francese, è quello di prendersi un piazzamento in Europa. E adesso le potenzialità ci sono.1:(Lapresse) – Ilveggente.itNon tanto l’Europa League – che comunque è un buon risultato – ma soprattutto la Champions League, quella Coppa che ilha giocato per diversi anni nel corso della propria storia e che vuole tornare a giocare.