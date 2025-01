Terzotemponapoli.com - L’ex Carnevale: “La mia esperienza a Napoli simile a quella di Raspadori”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Durante la trasmissione Bordocampo – I Tempo, in onda su Radio Capri, Andrea, ex attaccante dele figura storica del calcio italiano, ha raccontato episodi del suo passato e riflessioni sul calcio attuale. Tra aneddoti personali e opinioni sui protagonisti della Serie A, le sue dichiarazioni hanno spaziato su diversi temi.Lukaku: “Un attaccante di tutto rispetto, nonostante l’età”Andreaha elogiato Romelu Lukaku, centravanti attualmente in forza alla Roma, riconoscendone il valore e l’importanza anche nella fase matura della carriera.“Lukaku è un attaccante forte, ancora oggi un centravanti di altissimo livello. Certo, la carta d’identità pesa per tutti, e forse gli manca un pizzico di giovinezza in più. Io, che ho fatto l’attaccante, posso dire che a una certa età i giovani iniziano a marcarti più velocemente.