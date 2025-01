Quifinanza.it - Le offerte gas e luce sono convenienti, un anno dopo il mercato libero conviene

Le bollette die gas tornano a crescere e questa non è affatto una buona notizia, ma nella confusione dei primi giorni del 2025 c’è una certezza: ilè più conveniente dela maggior tutela.un 2024 di rimpianti per i clienti chemigrati dalla tutela al, in questo momento lea prezzo variabile e prezzo fisso delrisultano molto piùoltre 30 milioni i clienti passati dale che finalmente posvedere i risultati positivi della propria decisione.Male invece per i clienti sotto maggior tutela, categorie fragili come disabili e over 75 subiscono gli effetti delle decisioni geopolitiche di fine 2024 e inizio 2025. Le conseguenze sulle bollette sarvisibili nei prossimi mesi, anche se è già possibile notare i primi rincari, a dicembre sul gas e a breve anche sulla bolletta della