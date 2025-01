La pressione fiscale nel 2024 è schizzata al 396% del Pil in aumento di 09 punti rispetto all’anno precedente

Lanotiziagiornale.it - La pressione fiscale nel 2024 è schizzata al 39,6% del Pil, in aumento di 0,9 punti rispetto all’anno precedente

Ilè stato un anno amaro per gli italiani: secondo l’Istat laal 39,6% del Pil, indi 0,9quando si fermava al 38,7%. Stando alle ultime rilevazioni del prestigioso ente statistico, le uscite totali nel terzo trimestresono diminuite del 4,4%al corrispondente periodo del 2023 e la loro incidenza sul Pil (pari al 47,1%) è diminuita in termini tendenziali di 3,6percentuali. Nei primi tre trimestri della relativa incidenza è stata pari al 48,5%, in riduzione di 2,5percentualial corrispondente periodo del 2023. Le uscite correnti hanno registrato, nel terzo trimestre, untendenziale del 4,8% mentre le uscite in conto capitale si sono ridotte in termini tendenziali del 47,8%.