Rompipallone.it - Juve-Douglas Luiz, va via anche lui: clamoroso quello che sta succedendo

Leggi su Rompipallone.it

non brilla, la concorrenza è tanta e le sue condizioni fisiche non aiutano ma occhioall’estero.Tanti alti e bassi per lantus in questa prima metà di stagione. La squadra di Thiago Motta, dopo un avvio molto positivo, ha avuto fin troppe battute d’arresto, specie con le piccole del campionato. Basti pensare che, nonostante le zero sconfitte in Serie A, la squadra si trova al sesto posto, emblema quindi dei numerosi punti persi contro le squadre dell’altra metà della classifica.I fattori sono sicuramente diversi, dal nuovo allenatore ai tanti giocatori arrivati in estate, passando chiaramentedagli infortuni. Non che si vogliano trovare necessariamente alibi, ma essendo davvero numerosi è fuori dubbio che abbiano inciso.può partire già a gennaio: c’è un top club su di luiTra i vari giocatori che non hanno reso quanto ci si sarebbe aspettati in questi primi mesi, è sicuramente