Quifinanza.it - Iscrizioni scuola 2025-2026, la procedura con la piattaforma online

Il conto alla rovescia è cominciato: leper l’anno scolasticosaranno aperte dall’8 al 31 gennaio. Una novità importante riguarda la modalità di presentazione delle domande: per le classi iniziali dellaprimaria e delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali, leavverranno esclusivamentetramite laUnica.LaLesono obbligatorie per le classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado statali, mentre sono facoltative per le scuole paritarie. Lariguarda anche i corsi di istruzione e formazione dei Centri di Formazione Professionale nelle regioni di Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto, nonché i percorsi di studio della filiera tecnologico-professionale 4+2 e l’indirizzo del liceo del made in Italy.