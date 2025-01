Ilfattoquotidiano.it - Il primo a varcare il confine nella Romania entrata nell’area Schengen? Un cane randagio

Dalgennaio laè ufficialmente. Ma chi sarà stato ilil? La sbarra a Vama Petea, alcon il Paese, si è alzata dopo le cerimonie ufficiali e a passare sotto è arrivato un. Applausi dalla polizia e dai militari con le telecamere accese ad immortalare il momento inconsueto. Il povero cagnolino un po’ impaurito è andato avanti a passo spedito, lontano dal clamore e dalla folla.Dunquee Bulgaria sono entrati a far parte dell’Ue nel 2007, ma non sono stati integratizona senza frontiere fino a marzo, quando sono stati aboliti i controlli di frontiera sui viaggi marittimi e aerei. I controlli alle frontiere terrestri sono rimasti in vigore a causa dell’opposizione, soprattutto da parte dell’Austria, che temeva che i due Paesi non facessero abbastanza per impedire ai migranti di entrare senza autorizzazione.