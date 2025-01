Lettera43.it - Giorgio Locatelli ha chiuso il suo ristorante a Londra dopo oltre 20 anni

, chef e giudice di Masterchef Italia, hail suo storicodiaperto 23fa, Locanda. L’annuncio è arrivato direttamente dai social deldi cucina italiana, che si trova nell’elegante quartiere di Marylebone: «È con la tristezza nel cuore, e per ragioni che non dipendono da noi, che annunciamo la chiusura definitiva del locale. Ci mancheranno tutti i nostri clienti, molti dei quali nel tempo sono diventati degli amici». Ma non finisce qui: «Quando una porta si chiude un’altra si apre, per cui seguite i nostri social per gli aggiornamenti su nuovi progetti. Vi auguriamo un 2025 di felicità, prosperità e salute e grazie a tutti per la vostra fedeltà in questi 23».aveva aperto il locale nel 2002 insieme alla moglie Plaxy Cornelia Exton, sua socia.