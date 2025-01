Latuafonte.com - GF, lite Helena-Jessica: lanciati acqua e bollitore, è caos (Video)

Leggi su Latuafonte.com

Scoppia unaaccesissima traPrestes eMorlacchi al Grande Fratello. Su X è in tendenza l’hashtag #fuori, richiesta fatta dai fan della cantante romana e non solo. Facendo il punto della situazione, tra le due concorrenti non corre buon sangue. Infatti, non sono mai andate d’accordo e ancora oggi ci sono tante tensioni tra loro. Proprio stasera si è accesa l’ennesima discussione, durante la quale più volteha riservato insulti a, mentre si trovavano seduti a tavola. La modella brasiliana ha deciso di rispondere alle offese agendo, con un gesto discutibile.Grande Fratello:lanciacontro, ilLeggi anche: Grande Fratello Vip sondaggi oggi: Shaila,, Stefania e Bernardo. Chi si salvaLeggi anche: Grande Fratello, quando va in onda a gennaio 2025: calendario puntateLa cena al GF stasera non è stata una delle più pacifiche, anzi.