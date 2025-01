Iltempo.it - "Dov'è finito". Insulti in piazza Duomo, con chi se la prende Capezzone

Leggi su Iltempo.it

e oltraggi a Milano nella notte di Capodanno.è stata teatro di uno spettacolo indecente per il capoluogo lombardo. A distanza di giorni, se ne parla ancora durante la puntata di 4 di sera del 3 gennaio. Ospite in studio Danieleche punta il dito contro il sindaco Sala, completamente assente.al Paese ine violazioni delle norme, Daniele: "Il Sindaco di Milano tace da 3 giorni" Cosa ne pensate?#4disera in diretta su #Rete4 e in streaming su Mediaset Infinity pic.twitter.com/7OdGOEVjaZ — 4 di sera (@4disera) January 3, 2025 "Tu qui hai un'orda di tunisini, di maghrebini, qualche immigrato di seconda generazione, armati di telefonini perché l'obiettivo è anche fare propaganda sullo sf0ndo del. L'obiettivo è dire Milano è nostra.