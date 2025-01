Golssip.it - Dimesso dall’ospedale il papà di Belen e Cecilia Rodriguez: i post delle figlie

Dopo quasi un mese di ricovero all'Ospedale Niguarda, oggi ildi, Gustavo è stato. Era rimasto gravemente ustionato la mattina del 5 dicembre a Gallarate, in provincia di Varese, in un incendio scoppiato in un capannone. Le, con i lorosui social, hanno raccontato del ritorno a casa del loro, moglie di Ignazio Moser, haato il video del momento in cui il padre lascia l'ospedale e ha scritto: "Oggi è l'ultimo giorno che entro qui. Grazie a tutta la squadra del Niguarda che giorno e notte si è preso cura del nostro. Siete stati degli angeli e vi sarò sempre grata". Anche la sorella maggiore,, ha dedicato unalin un giorno felice dopo tanti di preoccupazione: "So quello che mi hai sussurrato all'orecchio quando non si sapeva come ne saresti uscito.