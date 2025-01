Crisi del comparto calzaturiero italiano | export in calo del 92% nel 2024

Quotidiano.net - Crisi del comparto calzaturiero italiano: export in calo del 9,2% nel 2024

Ilha registrato nei primi nove mesi delunnei principali indicatori: le flessioni dell'(-9,2% in valore su gennaio-settembre 2023), con la forte riduzione degli ordinativi, hanno avuto pesanti ripercussioni su attività produttiva (-18,9% l'indice Istat della produzione industriale) e sul fatturato (-9,7%). Sono dati del Centro studi di Confindustria accessori moda per Assocalzaturifici, che evidenziano come "concluso l'effetto del rimbalzo post-Covid e dopo un 2023 di sostanziale stabilità (almeno in valore), ilsi chiuda con segni negativi in tutte le principali variabili". Stimando un fatturato settoriale che le prime proiezioni a 12 mesi indicano in frenata del -9,3%, a 13,2 miliardi (quasi 1,4 miliardi in meno dell'anno precedente) e con inevitabili effetti su demografia delle imprese e occupazione.