Iltempo.it - Cecilia Sala, Meloni: "Il caso oggi al Copasir". Ma la sinistra dà forfait

È durato circa un'ora il vertice convocato a Palazzo Chigi dalla presidente del Consiglio Giorgiaper discutere deldi, la giornalista italiana detenuta nel carcere di Evin, in Iran, dallo scorso 19 dicembre. All'incontro hanno partecipato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, della Giustizia Carlo Nordio, il sottosegretario con delega ai Servizi Alfredo Mantovano e i capi dell'intelligence. Al termine del vertice da Palazzo Chigi hanno fatto sapere che è confermato da parte del governo l'impegno presso le autorità iraniane «per l'immediata liberazione di, e, in attesa di essa, per un trattamento rispettoso della dignità umana». Al coro si è unita anche la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei Diritti Umani del Senato che ha chiesto l'«immediata scarcerazione, della liberazione e del rimpatrio di».